РУСАДА планирует обеспечить полный допинг-контроль российских участников Олимпиады-2018

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что организация серьезно относится к антидопинговой работе с российскими спортсменами, которые претендуют на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Также он отметил, что ВАДА помогает российскому агентству в организации работы.

- Очень важно понимать, что мы находимся в предолимпийском периоде, - цитирует ТАСС Гануса. - Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить нормальную подготовку российской команды к Играм-2018. Поэтому мы сейчас стараемся обеспечить реализацию целого комплекса мер по забору проб и планированию допинг-тестирования.

На самом деле, сделано очень многое. В РУСАДА работает новая команда, и ВАДА помогает нам в организации работы. Мы уже допущены к планированию тестирования и отбору допинг-проб, и это очень серьезный шаг вперед. Дальнейшая наша работа направлена на расширение функциональных возможностей, но и сейчас мы фактически ведем полноценную работу - у нас сейчас работает и отдел анализа, и отдел расследования. Все функциональные подразделения выполняют свою работу.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.