Российские спортсмены, завершившие выступления на Олимпиаде, могут носить атрибутику РФ вне Игр

МОК сообщил, что олимпийским спортсменам из России (OAR), которые завершили выступления на Олимпиаде-2018, разрешено использовать национальную атрибутику на сборах и других соревнованиях. Часть атлетов, соревновавшихся в Пхенчхане под олимпийским флагом, уже вернулась на родину.

- Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане, - цитирует "Р-Спорт" сообщение МОК.

Напомним, Олимпиада-2018 стартовала 9 февраля. По решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), российские спортсмены выступают в Пхенчхане в статусе OAR под олимпийским флагом. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.