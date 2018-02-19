Российские спортсмены, завершившие выступления на Олимпиаде, могут носить атрибутику РФ вне Игр

МОК сообщил, что олимпийским спортсменам из России (OAR), которые завершили выступления на Олимпиаде-2018, разрешено использовать национальную атрибутику на сборах и других соревнованиях. Часть атлетов, соревновавшихся в Пхенчхане под олимпийским флагом, уже вернулась на родину.
- Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане, - цитирует "Р-Спорт" сообщение МОК.
Напомним, Олимпиада-2018 стартовала 9 февраля. По решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), российские спортсмены выступают в Пхенчхане в статусе OAR под олимпийским флагом. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180219/1132874641.html
m_artyuh
Главное, чтобы теперь наши "патриоты" не бросились резко заканчивать Олимпиаду ради того, чтобы надеть национальную атрибутику))
10:03