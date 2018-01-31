Российские спортсмены улетят с Олимпиады-2018 единым рейсом на следующий день после церемонии закрытия

Российские спортсмены покинут Корею по окончании Олимпийских игр единым рейсом, который вылетит 26 февраля.

- На Олимпиаду все спортсмены заезжают по-разному - кто- то прилетит из Европы, где еще проходят этапы Кубка мира, кто-то из стран дальневосточного региона, где готовятся на заключительных предолимпийских сборах, - приводит ТАСС слова руководителя делегации олимпийских спортсменов из России на Играх Станислава Позднякова. - Женская хоккейная команда, к примеру, полетит из Хабаровска, фигуристы - из Японии. Но домой сборная вылетит единым рейсом, на следующий день после церемонии закрытия Игр - 26 февраля.

Олимпийские игры начнутся 9 февраля, церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля. Временное отстранение ОКР, из-за которого в Пхенчхане россияне будут выступать как "Олимпийские атлеты из России", продлится как минимум до церемонии закрытия Игр.