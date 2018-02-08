Российские спортсмены смогут носить шапки в цветах флага из олимпийского магазина

Российские спортсмены во время Олимпийских игр 2018 года могут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией соревнований в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Стоимость головного убора, на котором белый, синий и красный цвета расположены в порядке, как на флаге России, составляет 18 000 вон (около 950 рублей).

По словам источника, "официально данная продукция не запрещена для использования спортсменами". Таким образом, они могут использовать ее, находясь на олимпийских объектах.

Напомним, согласно решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). В экипировке отечественных атлетов запрещены любые символы национальной идентификации.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.