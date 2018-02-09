Российские спортсмены отозвали иски из швейцарского суда на недопуск на Олимпиаду-2018

Иски российских спортсменов на недопуск на Олимпиаду-2018, поданные в суд Швейцарии, отозваны, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на AFP. Заседание должно было начаться сегодня в 16.00 по московскому времени, но было отменено.
"Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись", – говорится в заявлении суда Лозанны. Иски отозвала российская сторона.
Напомним, 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.
Сегодня выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180209/1132247563.html
IvanDay
по бузили и хватит. наказали за дело. значит надо встать на путь исправления
23:04
nikvp
Зачем иски. Проведем обещанные соревнования по биатлону, лыжам и шорт-треку с участием трех отстраненных спортсменов (Ана, Устюгова и Шипулина). Победитель получает призовые как за олимпийское золото. Все будут довольны.
22:04
mobile_actor
И еще об исках: скоро будет 2 года с тех пор, как после публикации в «Нью Йорк Таймс» самого первого интервью Родченкова, Минспорта Рф (тогда Мутко еще был министром спорта) обещал подать в суд на газету и Родченкова в течение ТРЕХ дней.
20:51
mobile_actor
"а иски на компенсацию будут поданы отдельно." Угум-с: в Межгалактический Апелляционный Трибунал, чья штабквартира расположена в галактике Тумнаннсть Андромеды.
20:37
исперов22081973
Читаю и охреневаю от тупости некоторых.Иск отозвали,т.к уже смысла нет.Не успеют адаптироваться и нормально выступить,а иски на компенсацию будут поданы отдельно.
20:12
NF
Все просто: белофлажникам и режиму объяснили, что, если будут рыпаться, кого-нибудь еще посадят на прикол. Или счета в банках заморозят. А как радовались недалекие неделю назад!..
19:47
Beard
Игорь ФА Да иски эти уже не актуальны в своем виде, вот и отозвали, и правильно сделали. Подадут другие. Это ведь не сложно понять..бездельники.................ну-ну,мы от "летних" ,которые в Рио не попали,до сих пор эти иски ждём,и многомиллионные компенсации.
19:36
King's Bounty RND
Зассали
19:15
Бу-га-га!
Пишется, как "о", а читается - как "а". Пишется, как "у", а читается - как "х". Вот я и вычислил пр_ов_ока_т_ора!
19:10
Бу-га-га!
Thomas_Boх, имхо
19:08
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Сжигали флаги КНДР, флаги главы государства и флаги флага полуострова.©
19:07
Slim Taller
Так теперь эти отозванные иски они занесут в Басманный суд. И вот там будет победа!
18:32
GerychZ ✯
egoshin-alex - Ты уж на чём-нить одном остановись, мыслитель. Матч на три результата: победа, поражение или ничья ))
18:28
GerychZ ✯
Хрена толку с этих исков. Исинбаеаа с Шубенковым подавали туда же перед Рио, бесполезно, глухая стена...
18:25
egoshin-alex
Отзыв исков косвенно доказывает виновность наших спортсменов. Или просто не пожелали тратить деньги. А как же восстановление запятнанного имени? А как же заверения Путина о всемерной поддержке отлученных от ОИ спортсменов? Ведь прошло всего несколько дней... Кто врет и кто хуже - МОК или "наша" номенклатура?
18:12
Игорь ФА
Да иски эти уже не актуальны в своем виде, вот и отозвали, и правильно сделали. Подадут другие. Это ведь не сложно понять..бездельники.
18:09
rusfed 2.0
Почему поздно? Соревнования на две недели растянуты
18:07
исперов22081973
Хватит хрень нести.Мозгов нет подумать о чём речь?Отозвали иск на недопуск.Уже поздно и смысла не было.Иски о компенсации впереди
18:04
RFR
Чуханы как есть, а еще предлагают болеть за них...
17:57
За Россию без допинга!
Как обычно наши могут угрозы про радиоактивные пепел кидать, хамить в интернетах как тот же провластный дурачок Don, а в реальности постоять за себя не могут. Ибо рыльце-то в пушку
17:57
kolos249
Продолжаем гнуться перед Томасом ПрибаБахом?
17:47
Бней Иегуда
Шантаж не проканал.)) На арапа не получилось.))
17:42
Atos
Что за бред ?!?!?!
17:39