Российские спортсмены отозвали иски из швейцарского суда на недопуск на Олимпиаду-2018

Иски российских спортсменов на недопуск на Олимпиаду-2018, поданные в суд Швейцарии, отозваны, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на AFP. Заседание должно было начаться сегодня в 16.00 по московскому времени, но было отменено.

"Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись", – говорится в заявлении суда Лозанны. Иски отозвала российская сторона.

Напомним, 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.

Сегодня выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.