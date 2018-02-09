17:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Российские спортсмены отозвали иски из швейцарского суда на недопуск на Олимпиаду-2018

32 "жертвы Фурнейрон". Фото "СЭ"
32 "жертвы Фурнейрон". Фото "СЭ"
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Иски российских спортсменов на недопуск на Олимпиаду-2018, поданные в суд Швейцарии, отозваны, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на AFP. Заседание должно было начаться сегодня в 16.00 по московскому времени, но было отменено.

"Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись", – говорится в заявлении суда Лозанны. Иски отозвала российская сторона. 

Напомним, 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.

Сегодня выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180209/1132247563.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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IvanDay

по бузили и хватит. наказали за дело. значит надо встать на путь исправления

23:04

nikvp

Зачем иски. Проведем обещанные соревнования по биатлону, лыжам и шорт-треку с участием трех отстраненных спортсменов (Ана, Устюгова и Шипулина). Победитель получает призовые как за олимпийское золото. Все будут довольны.

22:04

mobile_actor

И еще об исках: скоро будет 2 года с тех пор, как после публикации в «Нью Йорк Таймс» самого первого интервью Родченкова, Минспорта Рф (тогда Мутко еще был министром спорта) обещал подать в суд на газету и Родченкова в течение ТРЕХ дней.

20:51

mobile_actor

"а иски на компенсацию будут поданы отдельно." Угум-с: в Межгалактический Апелляционный Трибунал, чья штабквартира расположена в галактике Тумнаннсть Андромеды.

20:37

исперов22081973

Читаю и охреневаю от тупости некоторых.Иск отозвали,т.к уже смысла нет.Не успеют адаптироваться и нормально выступить,а иски на компенсацию будут поданы отдельно.

20:12

NF

Все просто: белофлажникам и режиму объяснили, что, если будут рыпаться, кого-нибудь еще посадят на прикол. Или счета в банках заморозят. А как радовались недалекие неделю назад!..

19:47

Beard

Игорь ФА Да иски эти уже не актуальны в своем виде, вот и отозвали, и правильно сделали. Подадут другие. Это ведь не сложно понять..бездельники.................ну-ну,мы от "летних" ,которые в Рио не попали,до сих пор эти иски ждём,и многомиллионные компенсации.

19:36

King's Bounty RND

Зассали

19:15

Бу-га-га!

Пишется, как "о", а читается - как "а". Пишется, как "у", а читается - как "х". Вот я и вычислил пр_ов_ока_т_ора!

19:10

Бу-га-га!

Thomas_Boх, имхо

19:08

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ Сжигали флаги КНДР, флаги главы государства и флаги флага полуострова.©

19:07

Slim Taller

Так теперь эти отозванные иски они занесут в Басманный суд. И вот там будет победа!

18:32

GerychZ ✯

egoshin-alex - Ты уж на чём-нить одном остановись, мыслитель. Матч на три результата: победа, поражение или ничья ))

18:28

GerychZ ✯

Хрена толку с этих исков. Исинбаеаа с Шубенковым подавали туда же перед Рио, бесполезно, глухая стена...

18:25

egoshin-alex

Отзыв исков косвенно доказывает виновность наших спортсменов. Или просто не пожелали тратить деньги. А как же восстановление запятнанного имени? А как же заверения Путина о всемерной поддержке отлученных от ОИ спортсменов? Ведь прошло всего несколько дней... Кто врет и кто хуже - МОК или "наша" номенклатура?

18:12

Игорь ФА

Да иски эти уже не актуальны в своем виде, вот и отозвали, и правильно сделали. Подадут другие. Это ведь не сложно понять..бездельники.

18:09

rusfed 2.0

Почему поздно? Соревнования на две недели растянуты

18:07

исперов22081973

Хватит хрень нести.Мозгов нет подумать о чём речь?Отозвали иск на недопуск.Уже поздно и смысла не было.Иски о компенсации впереди

18:04

RFR

Чуханы как есть, а еще предлагают болеть за них...

17:57

За Россию без допинга!

Как обычно наши могут угрозы про радиоактивные пепел кидать, хамить в интернетах как тот же провластный дурачок Don, а в реальности постоять за себя не могут. Ибо рыльце-то в пушку

17:57

kolos249

Продолжаем гнуться перед Томасом ПрибаБахом?

17:47

Бней Иегуда

Шантаж не проканал.)) На арапа не получилось.))

17:42

Atos

Что за бред ?!?!?!

17:39