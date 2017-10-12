Российские спортсмены на Олимпиаде в Корее будут обеспечены русской кухней

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев подчеркнул, что организация планирует привезти в Корею, где пройдут зимние Игры 2018 года, русскую кухню для обеспечения российских спортсменов и болельщиков традиционным питанием. Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.

"У нас в доме болельщиков будет русская кухня, восстановительный центр, который за Олимпийской деревней, тоже будет кормить традиционной русской пищей, потому что проблема с питанием возможна, все-таки есть специфика в Корее, и мы это учитываем", – приводит ТАСС слова Сенглеева.

Также он сообщил, что пока не определен список ветеранов-олимпийцев, которые поедут на Олимпиаду-2018.

"Обычно он утверждается в декабре, обычно ветераны соглашаются, но ближе к поездке процентов на двадцать список меняется. Нам дает список Российский союз спортсменов, мы его прорабатываем с ними вместе, обычно работа идет почти до самого выезда", – подытожил Сенглеев.