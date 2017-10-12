18:19 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед Олимпиадой


 
5 августа 2016 года. Рио-де-Жанейро. Сборная России во время церемонии открытия Олимпийских игр.Как Россию пустят в Пхенчхан. Ждать осталось недолго

 

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российские федерации по зимним видам спорта готовы заключить соглашения с международными организациями о дополнительном допинг-тестировании российсских атлетов перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

– Все спортсмены входят в пул тестирования. Они тестируются сейчас и будут проходить тесты на международных соревнованиях, этот процесс прозрачен для всех, – цитирует ТАСС Колобкова. – У нас достаточно средств выделено на тестирование национального пула, порядка 6 тысяч проб будет сделано. Наши спортивные федерации готовы заключать соглашения о дополнительном тестировании, наши спортсмены готовы к этому.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4641001

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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