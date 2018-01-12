Российские шорт-трекисты получат новые олимпийские комбинезоны до 20 января

Члены сборной России по шорт-треку получат новые комбинезоны до 20 января, в них они выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане.

- Члены сборной получат новые комбинезоны до 20 января. Они протестируют их на заключительных перед Олимпиадой тренировочных сборах, - цитирует ТАСС начальника национальной команды Анну Максименко.

20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России" на Играх 2018 года, которая не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России. Как ранее сообщил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, национальные сборные по конькобежному спорту и шорт-треку выступят на Играх-2018 в комбинезонах бело-синего цвета.