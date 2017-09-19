Российские чемпионы Олимпиады-2018 получат по 4 миллиона рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые выиграют медали на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх 2018 года, сообщает пресс-служба кабмина. Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

"Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 миллиона рублей – за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей – за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей – за бронзовую медаль.



Также устанавливается, что размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр, определяется в порядке, утверждаемом Минспортом совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином", - говорится в документе.