Российские бобслеисты, скелетонисты и саночники прилетели в Сеул с 1,5 часовым опозданием

Все российские бобслеисты и скелетонисты, а также три саночника прилетели в Сеул с полуторачасовым опозданием, сообщает ТАСС. Это связано с задержкой вылета из Москвы по причине сильного снегопада.

Ранее МОК допустил до участия в Олимпиаде-2018 бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову, Надежду Сергееву, Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных и Анастасию Кочержову, а также скелетонистов Никиту Трегубова и Владислава Марченкова.

Вместе с ними в Сеул в понедельник прибыли саночники Андрей Богданов, Андрей Медведев и Екатерина Батурина, горнолыжники Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко, прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Алексей Ромашов и двоеборец Эрнест Яхин.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.