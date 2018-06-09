22:11 9 июня | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Россияне, не допущенные до Олимпиады, получили автомобили. Губерниев считает, что заслуженно

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Российские спортсмены, не допущенные до участия в Олимпиаде-2018, получили автомобили, как и призеры Игр. Подарками уже успели похвастаться конькобежка Ольга Фактулина и скелетонистка Елена Никитина. В комментариях к сообщению последней отметился известный комментатор Дмитрий Губерниев, написавший: "Заслужила".

Напомним, что автомобили BMW были вручены российским чемпионам и призерам Олимпиады в Пхенчхане. Таким образом, атлеты, участвовавшие в Играх, но оставшиеся без медалей, не получили наград, в отличие от недопущенных до участия спортсменов.

МОК не допустил до участия в Олимпиаде 45 российских спортсменов и двух тренеров.

 

😳🙈#korea2018 😶 нет слов

Публикация от Olga Fatkulina (@olenka_fatkulina) 9 Июн 2018 в 3:42 PDT

 

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