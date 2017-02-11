Россия, по прогнозам, займет шестое место на Олимпиаде в Пхенчхане

Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Сборная России, по данным компании, займет шестое место в общекомандном медальном зачете. На ее счету будет 22 (6-8-8) медали.

Первой будет Норвегия, которая завоюет 40 (15-11-14) медалей. Второе место достанется Германии с 34 (13-11-10) медалями. Тройку лидеров замкнет сборная США – 32 (10-11-11) медали.

Далее будут располагаться Франция, Канада, Россия, Голландия, Корея и Австрия.