18:00 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Россия опустилась на 12-е место в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады

Медальный зачет после 14 февраля. Фото "СЭ"
Медальный зачет после 14 февраля. Фото "СЭ"
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Сборная России занимает 12-е место в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады-2018.

14 февраля российские спортсмены не завоевали ни одной награды. На счету команды 5 медалей - 1 серебро и 4 бронзы.

В зачете лидирует сборная Германии, на счету которой 12 медалей (7+2+3), второй идет Голландия с 11 наградами (5+4+2), третьими - США с 7-ю (4+1+2).

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

Германия на багаже ГДР, Зеппельт не даст соврать))

19:25 14 февраля

crazysun78

да и сборная России в олимпиаде не участвует, если что... так и пишите, олимпийские спортсмены из...

19:08 14 февраля

crazysun78

я бы уточнил - неофициального медального зачета...

19:06 14 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

У бундесов УЖЕ 12 медалей!!! (7+2+3) !!!! Из-за своего раздуто--газетного ура--поцтреотизма обновлениями некогда заниматься....

18:14 14 февраля

kac35

Без Мутко и Родченкова дела идут не ахти. Может наши фигуристы малёха нас подтянут?

18:12 14 февраля

IDOL

У Германии уже 7 золотых, санки-двойки забыли посчитать

18:08 14 февраля

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