Россия опустилась на 12-е место в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады

Сборная России занимает 12-е место в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады-2018.
14 февраля российские спортсмены не завоевали ни одной награды. На счету команды 5 медалей - 1 серебро и 4 бронзы.
В зачете лидирует сборная Германии, на счету которой 12 медалей (7+2+3), второй идет Голландия с 11 наградами (5+4+2), третьими - США с 7-ю (4+1+2).
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018
shpasic
Германия на багаже ГДР, Зеппельт не даст соврать))
19:25 14 февраля
crazysun78
да и сборная России в олимпиаде не участвует, если что... так и пишите, олимпийские спортсмены из...
19:08 14 февраля
crazysun78
я бы уточнил - неофициального медального зачета...
19:06 14 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
У бундесов УЖЕ 12 медалей!!! (7+2+3) !!!! Из-за своего раздуто--газетного ура--поцтреотизма обновлениями некогда заниматься....
18:14 14 февраля
kac35
Без Мутко и Родченкова дела идут не ахти. Может наши фигуристы малёха нас подтянут?
18:12 14 февраля
IDOL
У Германии уже 7 золотых, санки-двойки забыли посчитать
18:08 14 февраля