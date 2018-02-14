Россия опустилась на 12-е место в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады

Сборная России занимает 12-е место в медальном зачете после седьмого дня Олимпиады-2018.

14 февраля российские спортсмены не завоевали ни одной награды. На счету команды 5 медалей - 1 серебро и 4 бронзы.

В зачете лидирует сборная Германии, на счету которой 12 медалей (7+2+3), второй идет Голландия с 11 наградами (5+4+2), третьими - США с 7-ю (4+1+2).

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