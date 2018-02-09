Россия может выступить с инициативой реформирования ВАДА и МОК

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что Россия планирует выступить с инициативой реформировать ВАДА и МОК. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.

- После Олимпийских игр мы будем инициировать вместе с другими странами изменения в организации антидопинговой работы в рамках всего мира. Возможно, будем инициировать изменения в принятии решений Международным олимпийским комитетом, - цитирует ТАСС Дегтярева. - Где это видано, чтобы за месяц в газете "Нью-Йорк таймс" появлялось слово в слово решение МОК.

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