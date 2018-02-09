12:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Россия может выступить с инициативой реформирования ВАДА и МОК

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что Россия планирует выступить с инициативой реформировать ВАДА и МОК.  Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. 

- После Олимпийских игр мы будем инициировать вместе с другими странами изменения в организации антидопинговой работы в рамках всего мира. Возможно, будем инициировать изменения в принятии решений Международным олимпийским комитетом, - цитирует ТАСС Дегтярева. - Где это видано, чтобы за месяц в газете "Нью-Йорк таймс" появлялось слово в слово решение МОК.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4943718

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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kozban400

Было бы очень смешно, если бы не было так грустно! Одно утешает: человек отвечает за спорт в Госд_ре!

22:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

MrSmith1982, она и раньше решала только в сознании совков.

20:48

MrSmith1982

Россия давно уже ничего не решает:(

20:07

mobile_actor

Это примерно как если бы воры в законе выступили с инициативой реформы МВД, СК и ФСИН.

15:45

Есть мнение...

Прально. Изберем Путина главой МОК пожизненно. Вот тогда оторвемся. Только, какие другие страны будут вместе с нами этот смешной человек и сам не знает)

15:11

Slim Taller

Так можно ещё выступить с инициативой по реформе НАТО. Из МОК Россию изгнали,и что-бы там что-то предложить,нужно хотя-бы,что-бы восстановили членство.

13:27

Весёлый©

Давно в этом мире наркоманам стали доверять реформу здравоохранения?

13:19

kpoxa

Боюсь дяденька из Госдумы не понимает, что говорит! Он думает, что получит результат, устраивающий его. Будет наоборот. Ведь Росси никто в вопросе допинга не поддерживает.

13:13

v.m.sem

Боюсь,что нас даже Белоруссия не поддержит..

12:57

Al Rains

значит может и не выступить...

12:42