Россия может выступить с инициативой реформирования ВАДА и МОК

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что Россия планирует выступить с инициативой реформировать ВАДА и МОК. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.
- После Олимпийских игр мы будем инициировать вместе с другими странами изменения в организации антидопинговой работы в рамках всего мира. Возможно, будем инициировать изменения в принятии решений Международным олимпийским комитетом, - цитирует ТАСС Дегтярева. - Где это видано, чтобы за месяц в газете "Нью-Йорк таймс" появлялось слово в слово решение МОК.
kozban400
Было бы очень смешно, если бы не было так грустно! Одно утешает: человек отвечает за спорт в Госд_ре!
22:16
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
MrSmith1982, она и раньше решала только в сознании совков.
20:48
MrSmith1982
Россия давно уже ничего не решает:(
20:07
mobile_actor
Это примерно как если бы воры в законе выступили с инициативой реформы МВД, СК и ФСИН.
15:45
Есть мнение...
Прально. Изберем Путина главой МОК пожизненно. Вот тогда оторвемся. Только, какие другие страны будут вместе с нами этот смешной человек и сам не знает)
15:11
Slim Taller
Так можно ещё выступить с инициативой по реформе НАТО. Из МОК Россию изгнали,и что-бы там что-то предложить,нужно хотя-бы,что-бы восстановили членство.
13:27
Весёлый©
Давно в этом мире наркоманам стали доверять реформу здравоохранения?
13:19
kpoxa
Боюсь дяденька из Госдумы не понимает, что говорит! Он думает, что получит результат, устраивающий его. Будет наоборот. Ведь Росси никто в вопросе допинга не поддерживает.
13:13
v.m.sem
Боюсь,что нас даже Белоруссия не поддержит..
12:57
Al Rains
значит может и не выступить...
12:42