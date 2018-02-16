Россия громит Словению, Шевченко комментирует. Видеоlive

Трансляция матча Россия - Словения
ЗАЧЕМ СЛЕДИТЬ СЕГОДНЯ
9.00 - 9.30 - Предварительные итоги дня. LIVE из Кореи - лыжный спорт
9.30 - 10.00 - Михаил Зислис перед матчем Россия - Словения. LIVE и Кореи
10.40 - 13.00 - Алексей Шевченко комментирует матч Россия - Словения. LIVE из Кореи
13.00 - 13.20 - #НаташаМолчит
13.30 - 14.30 - Алексей Бадюков и Михаил Зислил - итоги матча Россия - Словения
Мы показываем, что окружает эти Игры – передаем атмосферу, знакомим с людьми, открываем новые места и рассказываем про азиатскую специфику.
Вы будете там, где наши журналисты, увидите Олимпиаду их глазами. Фактически "СЭ" создает LIVE-камеру специально для читателей и показывает то, чего не будет в эфире ТВ-каналов.
Репортеры "СЭ" выходят в наш эфир со всех горячих точек. Все видео с места событий – на нашем YouTube-канале и в соцсетях.
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– Рабинер всегда в онлайне!
– Симонов постоянно выходит в прямой эфир, дает инсайды.
– Голышак изучает Азию.
– Серьезная аналитика и интересные гости в студии.
Смотрим Олимпиаду вместе!
Все об Олимпиаде в Пхенчхане здесь
Человек 555
Монте-Кристо (Мститель) . ------------- Ты упырь хочу спросить ты из какой страны ?
12:20
емен
Хороший гол забил Ковальчук !
11:58
емен
Я смотрю матч.
11:45
Щас спою
емен Ты уже в унитазе,монжно смывать?
11:35
Последний Легион
Вау! Мозякин до ворот доехал !! Это нада отметить !!! )))))))))))))))))))
11:22
Sage
Да заткните уже этого безмозглого балаболь шевченоко
11:13
Щас спою
емен типичный тролль
11:13
емен
Еще заковыряли ! Вот это фарт , быстрее бы матч закончился , а то ведь можно и просрать .
11:11
емен
Ура забили
11:10
емен
Какая слабая сборная это писец. тут выход из группы можно считать за успех .Выводов из первой игры Знарок сделать не смог . и видимо теперь уже не сделает !
11:05
gorantoniy
Ульяна Васильева - просто ужас. И вообще команда Моисеевой - лузеры. С такой игрой нашим ничего не светит.
09:47
JonLord
Пора выпускать главного бомбардира Ночной Лиги
12:26 15 февраля
71
Монте-Кристо (Мститель) . Рад, что сборная этого трусливого и подлого недогосударства продула......................................ты, это про вчерашний пр.б пиндосников Словении?
10:55 15 февраля
Углем топим
Щас все нас будут успокаивать, что первая игра, начало турнира, скажут, что американцы тоже проиграли.
18:18 14 февраля
Монте-Кристо (Мститель) .
surin ...................... Бред... Дело не в фетисовых и в министрах. Дело в системе. В той власти, что установилась в Эрефии в 1991 году. Убери фетисовых и мутко и на их место придут им подобные дегенераты.
18:17 14 февраля
Углем топим
Интересно , что рабинер теперь напишет? Я думаю будет примерно так: Что не получилось, что надо было других соперником по товарнякам, по паре игроков выскажет сомнение, что не зря приехали на игры, и конечно что надо верить, поддерживать, что все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! НЕ НАДЕЙТЕСЬ!
18:16 14 февраля
Доктор_Хряк
Вы , ТУПЫЕ МОДЕРАТОРЫ !!! Я вам много раз говорю и вы меня баните - ТУТ НЕТ РОССИИ !!! ТУТ есть вы и ОАР !!! И медведефф и силуанофф и кудрин и наби-задэ!!!
18:15 14 февраля
muto.mut
слабый тренер слабая команда
18:09 14 февраля
surin
И так по ВСЕХ видах спорта (биатлон апофеоз) Менять всё высшее руководство (Фетисовых, министров и т.п.... прочих из ночной лиги Путина), всех тренеров с ПОЗОРОМ и начинать всё с нуля. и так во всех видах спорта Ребята зажрались, поняв , что ТАКИЕ ЖЕ деньги можно получать и ничего не добиваясь
18:04 14 февраля
Углем топим
Это все, это конец. Игры никакой, ни паса, ни взаимодействий, большинство-ноль, Кошечкин не тащит, в защите проходной двор. Игроки просто не знают, что делать. Две шайбы на дурака залетели, думали, что дальше легко будет. Страшно подумать, что с этой командой сделают американцы. Чем занимались на сборах непонятно. Знарок в критический момент ничего не может предпринять. А Ковальчук? Сколько перед олимпиадой было громких слов. И что? Растворился. Знарок очень похож с Черчесовым (не только усами). Поставили обоих за совсем не выдающиеся заслуги. Оба думают, что умнее всех. Некого не слушают. Оба такие на хрен независимые, резкие, высокомерные. Где в футболе Денисов, а в хоккее Ткачев? Тренеры не берут их из-за личных взаимоотношений. Как по мне , так Бородюк и Быков гораздо лучше бы справились со сборными. Так что сборная по хоккею становится футбольной.
18:04 14 февраля
georg-best
Cпасибо родному КХЛ, собрали ,с..ка,всех лучших в две команды,всех без сопротивления,на одном коньке. А как нужно чуть напречься,очко треснуло.Знарок,ты с Югрой кубок Гагарина выииграй,а не с газпромом! Такое зрелище,как буд-то не тренировались,а бухали.Уверен,дальше лучше не будет!
17:59 14 февраля
Rome22
на СЭ надо подать в суд - все время пишут "сборная России по хоккею", а должно быть - олимпийские атлеты из России!....
17:58 14 февраля
Углем топим
Сборная России по хоккею превращается в сборную России по футболу.
17:53 14 февраля
реал курит,свиньи рулят
пачиму,пачиму.....патаму. надеюсь срамтак экспресовцы вместе с рабиновичем,тоже будут зарабатывать на порядок меньше,как и обосравшиеся любители мельдония и т.д. и 18 марта проголосуйте за нашего "всея руси".....
17:52 14 февраля
inout
Он не был слабым тренером. Но таковым стал. Вся система гнилая. Когда тренера делают совмещенным. Когда делают два базовых клуба, убивая интригу. Когда снова плюют на чмпионат и делают месячный перерыв. И такой «профессионализм» во всех сферах. Эта трясина и Знарка засосала. Он же мессия, победитель. Посмотрите как он общается на прессухах и в микстах. Адекватность там давно утеряна. А комплектование состава???
17:47 14 февраля
Berkut-7
Да МЫ! Да у НАС самая сильная сборная ! ДА мы чемпионы ..ахаха.... как имели нашу сборную, так и продолжают иметь даже на чемпионате куда никто не приехал из нормальных хоккеистов, но мы все равно сосём)) Хоккей пошёл давно по пути российского футбола, падение вниз на самое дно, скоро будет радоваться ничьей с Катаром ))
17:43 14 февраля
Монте-Кристо (Мститель) .
Рад, что сборная этого трусливого и подлого недогосударства продула. Прошу не путать Эрефию с Россией. России тут нет, а есть только Эрефия со своей РОА. Особенно это актуально после того, как Штаты в Сирии положили более двухсот эрефян. Но в СМИ тишина.
17:43 14 февраля
muto.mut
он (знарок) хотел многого, но как обычно, не получилось, он слабый тренер, он только в КХЛ может чтото сделать в остальном он полный провал!!!!
17:41 14 февраля
dEADj
#Серая_Машина
17:41 14 февраля
Loden
Олимпийские бублики с собой в дорогу завернут?
17:38 14 февраля