Россия - 11-я в медальном зачете после третьего дня Олимпиады

Сборная России занимает 11-е место в командном зачете по итогам третьего игрового дня Олимпиады-2018. В ее активе бронза шорт-трекиста Семена Елистратова на 1500 м и серебро сборной России по фигурному катанию в командном турнире.

Первое место занимает Германия (4 золотых, 1 серебряная и две бронзовые медали). Второй идет Голландия (3 - 2 - 2), третье - Норвегия (2 - 4 - 3).

12 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018