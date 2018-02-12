Россия - 11-я в медальном зачете после третьего дня Олимпиады

Сборная России занимает 11-е место в командном зачете по итогам третьего игрового дня Олимпиады-2018. В ее активе бронза шорт-трекиста Семена Елистратова на 1500 м и серебро сборной России по фигурному катанию в командном турнире.
Первое место занимает Германия (4 золотых, 1 серебряная и две бронзовые медали). Второй идет Голландия (3 - 2 - 2), третье - Норвегия (2 - 4 - 3).
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018
shiko56
Все, байкота нет, зсветмлись ,нас не накажут, надо потихонечку валить от позора.
23:30 12 февраля
За Россию без допинга!
В Ванкувере тоже 11-ми были. так что возвращаемся на свои заслуженные позиции после допингиады-2014
22:53 12 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Если бы парочка ""шортов"" не завалилась, то губастая Сёма на ПЯТОМ месте молчала бы в Большой свой шлем, а не выступал с провокационными заявами, КОТОРЫЕ ему ой, как ещё отрикошетят.......
21:59 12 февраля
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:54 12 февраля
Джон....Сильвер
Вряд ли смогут удержаться на 11 месте.
21:53 12 февраля
zvovs
Как в 2010г, до допинга.
21:32 12 февраля