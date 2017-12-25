Роман Терюшков: "Для олимпийских чемпионов Подмосковья поднимем премии"

Глава Минспорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что для победителей и призеров Олимпиады-2018 из Подмосковья будут увеличены премии. Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

- Мы этим занимаемся, в январе мы примем постановление правительства Московской области, касающихся участников Олимпийских игр, - цитирует "Р-Спорт" Терюшкова. - В отношении тех, кто выиграет, займет второе и третье места, будет пересмотрена тарифная сетка. Сейчас они получают около миллиона рублей за победу, за второе место – 750 тысяч. Мы эту ставку поднимаем, средства заложены. Могу сказать, что победители получат достаточно неплохую сумму. Надеемся, что среди призеров будут представители скоростного бега коньках.