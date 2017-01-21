16:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Роман Ротенберг: "Сбора в Новогорске - приоритетный вариант при подготовке к Олимпиаде"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что приоритетным вариантом для тренерского штаба сборной России в плане подготовки к Олимпиаде 2018 года является сбор в Новогорске и переезд в Южную Корею.

Ранее о таком варианте подготовки сообщил президент ФХР Владислав Третьяк, позже губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что регион подаст заявку для того, чтобы принять сборную России для подготовки к Олимпиаде.

- На сегодняшний день рассматривается вариант подготовки команды в Новогорске, а оттуда перелет в Южную Корею для окончательной адаптации, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Это приоритетный вариант, который рассматривается тренерским штабом. Рассматриваются также Владивосток и Хабаровск, как и проведение Корее январских сборов, но решение еще не принято.

Все зависит еще от того, в каком состоянии будет инфраструктура в Южной Корее. Мы полетим туда, посмотрим, в каком состоянии все находится.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3960481

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