12:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Роман Ротенберг: "На Олимпиаде мы должны показать силу российского хоккея"

10

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что ситуация с отстранением сборной России от выступления на Олимпийских играх 2018 года должна придать дополнительной мотивации российским хоккеистам.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпиаде 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

– Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, – цитирует ТАСС Ротенберга. – В сборной всегда была хорошая атмосфера, команда сплоченная, а в сложившейся ситуации наша команда должна выйти еще более сильной и мотивированной. На Олимпиаде мы должны показать силу российского хоккея. Победа в каждом матче. Мы должны думать так.

В 2018 году хочется пожелать нам как можно больше побед и удачи. В феврале предстоит Олимпиада, и это особенно важно для всех нас. Спортсмены прошли огромный путь, и нашим хоккеистам поддержка нужна как никогда. Хочется пожелать, чтобы мы все объединились и дружно болели за наших.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4855969

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

aech_63

Вы увидите ПОДЛИННЫЙ уровень красной машины новой постройки от чухонского конструктора-недоучки и его немецко-латышских механиков. У усатого уже была возможность доказать свою состоятельность, имея лучших игроков на КМ, но очень жидко обкакался. А ожидающих славной победы сборной из Объединённой Арабской Республики БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА ждёт горькое разочарование.

14:31

bishop812

пафос ! тупой пафос!!!На ОИ не будет лучших!!!И это все равно ,что К примеру в биатлоне ,убрать всех лидеров на ОИ и потом орать мы лучшие,хотя даже так еще надо победить....)

14:09

kikebuster

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, кстати, ему похер, там окромя российского присутствуют гражданства финляндии и великобритании. хражданин мира, понимаеш ли. В рашке бабло добываем, в англии храним, ну, а чухляшка, как трамплин для сваливания из России куда-нибудь.

13:37

kikebuster

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, ну почему же, всё закономерно.

13:30

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Смешно, что о "силе хоккея на лямпиаде", который ТАМ однозначно "российским" НЕ БУДЕТ, пафосно заявляет гражданин с семитской фамилией!!!!!

13:14

v.m.sem

а потом ещё фильм патриотический,сопливо-слюнявый снять,как студентов обыгрывать

13:07

SV13

Ну да.., ну да... Как со ской своей "силу хоккея" в никакущей лиге показывает, так и на ОИ собрался, на которые НХЛ своих не отпустила... Молодец, Рома, как всегда... супротив овец... ))

13:02

fatka

Сильнейших то не будет...

12:53

Serenky25

Там не выступает Россия. НЕ?

12:43

Thomas_Boy_

Опять лозунги...

12:39