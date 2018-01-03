Роман Ротенберг: "На Олимпиаде мы должны показать силу российского хоккея"

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что ситуация с отстранением сборной России от выступления на Олимпийских играх 2018 года должна придать дополнительной мотивации российским хоккеистам.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпиаде 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

– Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, – цитирует ТАСС Ротенберга. – В сборной всегда была хорошая атмосфера, команда сплоченная, а в сложившейся ситуации наша команда должна выйти еще более сильной и мотивированной. На Олимпиаде мы должны показать силу российского хоккея. Победа в каждом матче. Мы должны думать так.

В 2018 году хочется пожелать нам как можно больше побед и удачи. В феврале предстоит Олимпиада, и это особенно важно для всех нас. Спортсмены прошли огромный путь, и нашим хоккеистам поддержка нужна как никогда. Хочется пожелать, чтобы мы все объединились и дружно болели за наших.