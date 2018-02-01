Родченков не смог вразумительно ответить на ряд вопросов в CAS

Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщила, что информатор ВАДА Григорий Родченков во время допроса не смог дать точные ответы на все вопросы. По ее словам, решение арбитров дает оценку его показаниям.
- Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил, - приводит ТАСС слова Козьменко. - Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
Смерть сусликам
Не успел новый дневник дописать, а на ходу не пошло.
20:16
AndruFka
Переиначивая "А был ли мальчик?", вопрошаю "А жив ли Родченков?". Что-то не видно его самого, всё по телефону, дневникам да через адвокатов и макларенов информация просачивается. А сам-то он где?
19:00
shpasic
таки почему ви меня спрашиваете через простыню?
17:05
Разбанен досрочно
это как? он на вопрос отвечал чисто по-еврейски чтоли - вопросом?) мол: "нарушения были?", а он: "а вы как думаете???".)))
17:03