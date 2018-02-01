16:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Родченков не смог вразумительно ответить на ряд вопросов в CAS

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
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Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщила, что информатор ВАДА Григорий Родченков во время допроса не смог дать точные ответы на все вопросы. По ее словам, решение арбитров дает оценку его показаниям.

Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил, - приводит ТАСС слова Козьменко. - Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4922654

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Смерть сусликам

Не успел новый дневник дописать, а на ходу не пошло.

20:16

AndruFka

Переиначивая "А был ли мальчик?", вопрошаю "А жив ли Родченков?". Что-то не видно его самого, всё по телефону, дневникам да через адвокатов и макларенов информация просачивается. А сам-то он где?

19:00

shpasic

таки почему ви меня спрашиваете через простыню?

17:05

Разбанен досрочно

это как? он на вопрос отвечал чисто по-еврейски чтоли - вопросом?) мол: "нарушения были?", а он: "а вы как думаете???".)))

17:03