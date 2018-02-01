Родченков не смог вразумительно ответить на ряд вопросов в CAS

Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщила, что информатор ВАДА Григорий Родченков во время допроса не смог дать точные ответы на все вопросы. По ее словам, решение арбитров дает оценку его показаниям.

- Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил, - приводит ТАСС слова Козьменко. - Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!