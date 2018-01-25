Роб Клинкхаммер: "Россия очень сильна, но отличительная черта этой сборной Канады – командная игра"

Нападающий сборной Канады Роб Клинкхаммер подчеркнул, что канадцы нацелены на то, чтобы завоевать золотые медали на Олимпиаде-2018. "Кленовые листья" на Играх – в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи – выигрывали хоккейный турнир.

– Сборная Канады нацелена на победу на Олимпиаде-2018, мы хотим золото. Так скажут все команды, которые примут участие в Играх, – приводит РИА "Новости" слова Клинкхаммера. – Сначала ты мечтаешь попасть на Олимпиаду, а следующий шаг – ставишь перед собой высокую цель и стараешься победить. Каждый из канадцев хочет победить в Корее, и посмотрим, что из этого получится.

Сборная России очень сильна, в ее составе много звезд, а отличительная черта этой канадской сборной – командная игра. Мы будем биться друг за друга, помогать партнерам в любой ситуации. Нам важно быстро стать коллективом, и тогда Канада будет очень сильна.