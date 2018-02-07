Ричард Паунд пропустит церемонию закрытия Олимпийских игр-2018

Бывший глава Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд пропустит церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Конкретная причина, из-за которой он не будет присутствовать на мероприятии, не была названа.
Ранее Паунд говорил о том, что пропустит церемонию зимних закрытия Игр в Корее, если Россия выступит на Олимпиаде под флагом своей страны.
Когда ему дали слово на сессии МОК, то он сравнил Олимпиаду в Пхенчхане с Играми-1988 в Сеуле, после чего начал говорить о ситуации с российским допингом.
– Это было здоровым обсуждением. МОК должен был приспособиться и ответить на нападки на наши ценности, учитывая изменения социальных и юридических контекстов, – приводит Insidethegames слова Паунда. – Мы с интересом будем ждать новых предложений. Приятно видеть, что Комиссия по этике в энергичной манере исполняет свои обязательства.
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
inspire
че испугался то? кто на тебя зуб имеет из наших, их не будет, так что лопатой по е*лу не отгребешь )))
11:24
alur66
Воздух чище будет.
11:24
shur
Большая потеря.
11:20