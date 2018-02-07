10:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Ричард Паунд пропустит церемонию закрытия Олимпийских игр-2018

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Бывший глава Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд пропустит церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Конкретная причина, из-за которой он не будет присутствовать на мероприятии, не была названа.

 
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Ранее Паунд говорил о том, что пропустит церемонию зимних закрытия Игр в Корее, если Россия выступит на Олимпиаде под флагом своей страны.

Когда ему дали слово на сессии МОК, то он сравнил Олимпиаду в Пхенчхане с Играми-1988 в Сеуле, после чего начал говорить о ситуации с российским допингом.

– Это было здоровым обсуждением. МОК должен был приспособиться и ответить на нападки на наши ценности, учитывая изменения социальных и юридических контекстов, – приводит Insidethegames слова Паунда. – Мы с интересом будем ждать новых предложений. Приятно видеть, что Комиссия по этике в энергичной манере исполняет свои обязательства.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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inspire

че испугался то? кто на тебя зуб имеет из наших, их не будет, так что лопатой по е*лу не отгребешь )))

11:24

alur66

Воздух чище будет.

11:24

shur

Большая потеря.

11:20