Ричард Паунд: "Большая часть мира считает, что МОК подвел чистых спортсменов"

Экс-глава ВАДА, член МОК Ричард Паунд раскритиковал действия комитета в связи с российским допинговым кризисом. Он подчеркнул, что организация предприняла недостаточно реальных шагов для выхода из этой ситуации.

– Важно понимать, что действия МОК во всем мире за пределами уютного кокона этой сессии вызвали неоднозначную реакцию, – сказал в ходе 132-й сессии МОК Паунд. – Большая часть мира считает, что МОК потерпел поражение и подвел чистых спортсменов. Мы говорим больше, чем делаем, и, при всем уважении, я не думаю, что мы сможем найти выход из сложившейся ситуации с помощью одних лишь разговоров. Наше будущее зависит от того, что мы делаем, а не что говорим.

Я так и не получил удовлетворительного ответа на мои опасения от самого Томаса Баха. Я выступаю сейчас не как враг, а как человек, которых хочет помочь в борьбе с допингом.

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