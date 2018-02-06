Ричард Паунд: "Большая часть мира считает, что МОК подвел чистых спортсменов"

Экс-глава ВАДА, член МОК Ричард Паунд раскритиковал действия комитета в связи с российским допинговым кризисом. Он подчеркнул, что организация предприняла недостаточно реальных шагов для выхода из этой ситуации.
– Важно понимать, что действия МОК во всем мире за пределами уютного кокона этой сессии вызвали неоднозначную реакцию, – сказал в ходе 132-й сессии МОК Паунд. – Большая часть мира считает, что МОК потерпел поражение и подвел чистых спортсменов. Мы говорим больше, чем делаем, и, при всем уважении, я не думаю, что мы сможем найти выход из сложившейся ситуации с помощью одних лишь разговоров. Наше будущее зависит от того, что мы делаем, а не что говорим.
Я так и не получил удовлетворительного ответа на мои опасения от самого Томаса Баха. Я выступаю сейчас не как враг, а как человек, которых хочет помочь в борьбе с допингом.
agavr
Большая часть мира это люди без чести и совести. К сожалению, так сейчас повсюду. Бесы правят миром
09:04
Дон_Румата
Если человек говорит, что не враг, а только хочет помочь, это, по крайней мере, настораживает
05:50