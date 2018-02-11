Репилов провалил третью попытку на Олимпиаде

Российский саночник Роман Репилов неудачно выполнил третью попытку на Олимпиаде в Пхенчхане. Он проигрывает 0,388 секунды, что практически не оставляет ему шансов на борьбу за призовое место. После двух попыток Репилов шел третьим.
Олимпиады-2018
Санный спорт
Мужчины
Одиночка
3-й заезд
1. Феликс Лох (Германия) - 2.22,859 (47,674 + 47,625 + 47,560)
2. Крис Маздзер (США) - 2.23,051 (47,800 + 47,717 + 47,534)
3. Давид Гляйршер (Австрия) - 2.23,071 (47,652 + 47,835 + 47,584)
4. Кевин Фишналлер (Италия) - 2.23,242 (47,853 + 47,793 + 47,596)
5. Иоханнес Людвиг (Германия) - 2.23,329 (47,764 + 47,940 + 47,686)
6. Сэмьюэл Эдни (Канада) - 2.23,376 (47,862 + 47,755 + 47,759)...
8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 2.23,464 (47,776 + 47,740 + 47,948)...
13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 2.23,726 (48,035 + 47,936 + 47,755)...
14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 2.23,976 (48,337 + 47,923 + 47,716)
11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
Felix BARSA
Меньше трепаться надо было перед Олимпиадой, что за золотом едешь! Бери пример с мужика Елистратова, Семен просто молодец, да еще умыл МОК в интервью, что у Баха аж пукан сорвало!!!
15:59 11 февраля
Slim Taller
А как дышал,как дышал!
15:45 11 февраля
usuns
ну вот уже минус одна из "запланированных" медалек
15:16 11 февраля
redgy
Многовато интервью раздал раньше времени.. Пока "с яйцами" только Елистратов и Спицов! (
14:30 11 февраля