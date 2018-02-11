Репилов провалил третью попытку на Олимпиаде

Российский саночник Роман Репилов неудачно выполнил третью попытку на Олимпиаде в Пхенчхане. Он проигрывает 0,388 секунды, что практически не оставляет ему шансов на борьбу за призовое место. После двух попыток Репилов шел третьим.

Олимпиады-2018

Санный спорт

Мужчины

Одиночка

3-й заезд

1. Феликс Лох (Германия) - 2.22,859 (47,674 + 47,625 + 47,560)

2. Крис Маздзер (США) - 2.23,051 (47,800 + 47,717 + 47,534)

3. Давид Гляйршер (Австрия) - 2.23,071 (47,652 + 47,835 + 47,584)

4. Кевин Фишналлер (Италия) - 2.23,242 (47,853 + 47,793 + 47,596)

5. Иоханнес Людвиг (Германия) - 2.23,329 (47,764 + 47,940 + 47,686)

6. Сэмьюэл Эдни (Канада) - 2.23,376 (47,862 + 47,755 + 47,759)...

8. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 2.23,464 (47,776 + 47,740 + 47,948)...

13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 2.23,726 (48,035 + 47,936 + 47,755)...

14. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 2.23,976 (48,337 + 47,923 + 47,716)

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018