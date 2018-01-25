Репилов и Павличенко вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2018

В состав сборной России по санному спорту на Олимпийские игры-2018 вошли Роман Репилов и Семен Павличенко, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России (ОКР). Напомним, что в составе команды выступят Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Степан Федоров и Екатерина Батурина.

Напомним, что в Играх примут участие 169 спортсменов из России.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.

Комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем оказались многие звездные участники Сочи-2014, а также те, кто не выступал на домашних Играх – в том числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.