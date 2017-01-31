Рене Фазель: "Вопрос по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 еще не закрыт"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что вопрос по поводу участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх-2018, несмотря на позицию клубов лиги, до сих пор не закрыт. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что клубы пока не поддерживают приостановку регулярного чемпионата ради перерыва на Игры.

– Пока ничего нового, кроме того, что сказали Бэттмен и Дэйли, а также желания игроков поехать на Олимпиаду, о чем ранее говорил Александр Овечкин, – цитирует ТАСС Фазеля. – Надеюсь, он будет там. Есть еще время для того, чтобы получить позитивный ответ, вопрос не закрыт. В течение ближайших недель мы должны определиться со сроком, когда решение будет вынесено, поскольку это важно и для оргкомитета Игр, и для НХЛ, которой нужно верстать расписание на следующий сезон.