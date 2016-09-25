11:42 25 сентября | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Рене Фазель: "Важно, что игроки не скрывают своего желания выступить на Олимпиаде"

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Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что процесс переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх продолжается. По его словам, стороны стараются найти компромисс.

– В ближайшее время я посещу Южную Корею для обсуждения вопросов размещения и логистики, – цитирует ТАСС Фазеля. – После того как мы выясним, сколько все стоит на самом деле, в ноябре уже с конкретными цифрами мы продолжим обсуждение с НХЛ и Профсоюзом игроков лиги, чтобы найти оптимальное решение. Я рад, что каждая сторона стремится найти выход, и, надеюсь, в итоге мы придем к общему знаменателю. Важно, что игроки не скрывают своего желания выступить на Олимпиаде. Хотя, с другой стороны, для лиги это все равно остается бизнесом, и они хотят зарабатывать, и с этим нам тоже необходимо считаться.

Мы уже общались с некоторыми национальными олимпийскими комитетами, и мы продолжим общаться с ними. Мы будем бороться за каждый доллар, который позволит нам осуществить поставленную цель. Например, в сборной Словении НХЛ будет представлена только одним игроком – Анже Копитаром. Понятно, что словенцы не должны платить столько же, сколько США или Канада. Таким образом, мы должны выработать справедливую систему распределения денег, которые покрыли бы необходимые расходы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3652009

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