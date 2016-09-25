Рене Фазель: "Важно, что игроки не скрывают своего желания выступить на Олимпиаде"

Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что процесс переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх продолжается. По его словам, стороны стараются найти компромисс.

– В ближайшее время я посещу Южную Корею для обсуждения вопросов размещения и логистики, – цитирует ТАСС Фазеля. – После того как мы выясним, сколько все стоит на самом деле, в ноябре уже с конкретными цифрами мы продолжим обсуждение с НХЛ и Профсоюзом игроков лиги, чтобы найти оптимальное решение. Я рад, что каждая сторона стремится найти выход, и, надеюсь, в итоге мы придем к общему знаменателю. Важно, что игроки не скрывают своего желания выступить на Олимпиаде. Хотя, с другой стороны, для лиги это все равно остается бизнесом, и они хотят зарабатывать, и с этим нам тоже необходимо считаться.

Мы уже общались с некоторыми национальными олимпийскими комитетами, и мы продолжим общаться с ними. Мы будем бороться за каждый доллар, который позволит нам осуществить поставленную цель. Например, в сборной Словении НХЛ будет представлена только одним игроком – Анже Копитаром. Понятно, что словенцы не должны платить столько же, сколько США или Канада. Таким образом, мы должны выработать справедливую систему распределения денег, которые покрыли бы необходимые расходы.