Рене Фазель: "Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в Играх-2018"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что вопрос об участии хоккеистов НХЛ на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане – закрыт. Швейцарец также подчеркнул, что ИИХФ следует договоренностям между федерацией и НХЛ.

– Да, вопрос закрыт, но посмотрим, возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду, к примеру, Александр Овечкин сказал, что приедет, – цитирует ТАСС Фазеля. – Дисквалификация со стороны НХЛ? Да, но некоторые игроки могут сказать: "Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю". Посмотрим. Но, с другой стороны, мы всегда уважаем контракты и будем следовать правилам, которые существуют между НХЛ и нами.