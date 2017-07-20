Рене Фазель: "На Олимпиаде-2018 будут соревноваться лучшие команды, а не игроки"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель выразил мнение, что мужской хоккейный олимпийский турнир в Пхенчхане станет соревнованием лучших команд, а не игроков.

Ранее сообщалось, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, будут вынуждены пропустить Игры-2018, потому что лига не сумела договориться с МОК. Отметим, что по информации корреспондента "СЭ" Алексея ШЕВЧЕНКО, у североамериканской лиги есть календарь, включающий паузу на Олимпиаду.

- Мы знаем, что игроки из НХЛ являются лучшими в мире. Но гораздо важнее, чтобы на Играх выступали именно хорошие команды, и необязательно, чтобы в них были громкие имена, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Я знаю, что национальные федерации ведут большую работу, чтобы собрать именно хорошие команды. Считаю, что нас ожидает очень интересный турнир в Пхенчхане на самом высоком уровне.

Что касается организации соревнований, то были проблемы со льдом, но сейчас, думаю, они решены. Впереди нас ждет заключительный визит координационной комиссии МОК в Пхенчхан в конце августа. Обе арены хорошие, но не забывайте, что нужно улучшать условия проведения женского турнира.