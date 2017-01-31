Рене Фазель: "Хоккеисты хотят играть матчи Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а не в Сеуле"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что хоккеисты хотят играть все матчи Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а не в Сеуле. Ранее СМИ сообщали о том, что одним из условий участия игроков НХЛ в Олимпиаде является перенос матчей турнира в столицу Южной Кореи, поскольку этот город более интересен для лиги, чем Пхенчхан.

– Мы не говорили о переносе каких-то матчей в Сеул, – цитирует ТАСС Фазеля. – Мы обсуждали с игроками возможность провести весь турнир в Сеуле, но игроки сказали, что хотят играть в Канныне, как это запланировано.