Рене Фазель: "Есть вероятность того, что некоторые игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что до сих пор считает возможным участие ряда игроков клубов НХЛ в Олимпийских играх 2018 года.

НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Однако в хоккейном сообществе ходят разговоры, что последнее слово в этом вопросе еще не сказано.

​– Теперь уже будет очень сложно привлечь хоккеистов НХЛ к участию в Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля. – Но даже Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" сказал, что хотел бы приехать. Есть вероятность того, что некоторые игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. В данный момент шансы малы на то, что будет пауза в регулярном чемпионате НХЛ под Олимпиаду, но если они примут решение о том, что могут отпустить игроков, то появится возможность увидеть некоторых хоккеистов на Играх. Таких, например, как Овечкин.