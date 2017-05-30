Рене Фазель: "Беттмэн сделает все возможное, чтобы никто из НХЛ не сыграл на Олимпиаде"

Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что руководство НХЛ будет делать все возможное, чтобы ни один игрок из лиги не принял участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что никто из лиги не будет иметь права участвовать в Олимпиаде.

"Вы слышали, что сказал Беттмэн, его ответ: "Нет". Если НОК какой-либо страны объявит об участии в Олимпиаде своего игрока, выступающего за переделами юрисдикции ИИХФ, он скажет "нет", – приводит ТАСС слова Фазеля. – Он сделает все возможное, чтобы не дать им этого сделать.

ИИХФ ничего не может сделать, у нас ограниченный бюджет, который нам приходится тратить на развитие игры. У нас нет дополнительных денег на игроков НХЛ.

На данный момент я не вижу, что может изменить решение Беттмэна. Я могу сказать только за ИИХФ. На последних пяти Олимпиадах у нас был контакт, который включал в себя все вопросы по билетам, страховкам, транспорту, размещению игроков. Нам нечего обсуждать с Беттмэном, мы не можем изменить условия, которые были на протяжении последних Олимпиад.

Гэри Беттмэн: "Игроков НХЛ не будет на Олимпиаде. Это окончательно"