Реакция Кремля на отстранение Ана, Шипулина и Устюгова от Олимпиады

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют об отсутствии шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в списке участников Олимпийских игр-2018. Он также выразил надежду, что ситуация прояснится, так как контакты с МОК осуществляются.

Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

– Мы видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова. – Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами.