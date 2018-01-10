Райан Стоа: "Счастлив, что США предстоит сыграть против России на Олимпиаде"

Нападающий "Спартака" и сборной США Райан Стоа отметил, что с нетерпением ждет Олимпиады в Пхенчхане и встречи со сборной России.

– Я очень взволнован и пребываю в восторге от того, что мне выпал шанс представлять свою страну на таком уровне. Буду стараться и делать все, что в моих силах, - цитируют Стоа "Известия".

– На групповой стадии Олимпиады вам предстоит играть против хоккеистов из России. Следили за ними на Кубке "Первого канала"?

– Да, конечно. В сборной России хорошие игроки. Это хоккеисты, которые выступают друг с другом на протяжении длительного времени, у них сложился отличный коллектив. Я счастлив, что нам предстоит сыграть против России.

– Как вы отнеслись к допуску России до Олимпиады под нейтральным флагом?

– Я рад, что российские хоккеисты будут там играть. С нетерпением жду этого матча, как и самой Олимпиады. Там есть настоящие звезды, но мы сделаем все, чтобы обыграть их на групповом турнире и в плей-офф, если доведется там встретиться.