Райан Стоа: "Счастлив, что США предстоит сыграть против России на Олимпиаде"

Нападающий "Спартака" и сборной США Райан Стоа отметил, что с нетерпением ждет Олимпиады в Пхенчхане и встречи со сборной России.
– Я очень взволнован и пребываю в восторге от того, что мне выпал шанс представлять свою страну на таком уровне. Буду стараться и делать все, что в моих силах, - цитируют Стоа "Известия".
– На групповой стадии Олимпиады вам предстоит играть против хоккеистов из России. Следили за ними на Кубке "Первого канала"?
– Да, конечно. В сборной России хорошие игроки. Это хоккеисты, которые выступают друг с другом на протяжении длительного времени, у них сложился отличный коллектив. Я счастлив, что нам предстоит сыграть против России.
– Как вы отнеслись к допуску России до Олимпиады под нейтральным флагом?
– Я рад, что российские хоккеисты будут там играть. С нетерпением жду этого матча, как и самой Олимпиады. Там есть настоящие звезды, но мы сделаем все, чтобы обыграть их на групповом турнире и в плей-офф, если доведется там встретиться.
Дополнительная информация
https://iz.ru/693155/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/raian-stoa-budu-rad-sygrat-protiv-rossii-na-olimpiade
MVD1969
Россия в олимпиаде не участвует, так что счастье будет очень неполным.
13:36