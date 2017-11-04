Райан Стоа: "Не вижу причин злиться из-за заявления КХЛ об Олимпиаде-2018"

Нападающий "Спартака" Райан Стоа не видит причин злиться из-за заявления главы КХЛ Дмитрия Чернышенко о возможном запрете на участие игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это может произойти, если сборной России не позволят выступать в Пхенчхане под собственным флагом.

- Не знаю, что на это сказать, - цитирует ТАСС Стоа. - Все равно решение будет за лигой - как решат, так и будет. Но пока окончательного решения нет, поэтому нет причин злиться.

Нескрытая угроза. Олимпийский турнир может превратиться в посмешище