Ране Фазель: "Несправедливо так затягивать принятие решения по допуску россиян на Игры-2018"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил мнение, что позднее решение по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 несправедливо. Он также добавил, что со времен Игр в Сочи было достаточно времени, чтобы решить все вопросы.

– Несправедливо по отношению к российским спортсменам, что решение принимается так поздно. Послезавтра уже начинается Олимпиада, а вопрос до сих пор открыт, – приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. – С 2014 года, когда прошли игры в Сочи, прошло четыре года – времени было достаточно, чтобы решить все вопросы. Что сказать, ошибки совершены, надо принимать реальность такой, какая она есть.

Вся ситуация очень грустная, и она с самого начала казалась не особо приятной. Мне искренне жаль, что так произошло. Сейчас нужно минимизировать урон и смотреть вперед. Олимпиада начинается через два дня, мы должны провести лучший возможный хоккейный турнир.

Напомним, ранее в допуске к Олимпиаде-2018 было отказано российским хоккеистам Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову.

Сегодня прошло первое заседание выездной панели CAS, по итогам которого стало известно, что решение по апелляциям 47 российских атлетов будет принято к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.