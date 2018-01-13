"Пускай соперники дрожат и боятся". Эдгард Запашный предложил написать на форме олимпийцев из России "СССР"

Народный артист России Эдгард Запашный в своем Инстаграме выступил с предложением написать на форме российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, аббревиатуру "СССР". По словам известного дрессировщика, больше чем современную Россию, другие страны боялись только Советского Союза.
- Меня, как и многих из вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом и непонятно, что будет на форме написано, – сказал Запашный. – А мое предложение заключается вот в чем – давайте напишем "СССР". Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского союза. И, самое главное, что больше, чем современную Россию, в цивилизации боялись только Советского союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся. Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью "СССР" и разорвут там всех нафиг. А?!
Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.
Игры в Корее пройдут с 9 по 25 февраля.
Поддержите???☝️🤓 может тогда репост !?!,ну,или сами озвучивайте мое предложение 😉😍#NoRussiaNoGames #olimpiadas #олимпиада#пхенчхан2018 #СССР#спортсменыизроссии #россия#zasport #запашный#этустранунепобедить #назло#знайнаших#💪#сборнаяроссии #олимпийскиеигры#putinteam#идея#апочемубыинет #ussr #russia #moscow #подзнаменемссср
За Россию без допинга!
ну еще можно "Третий Рейх" написать и форму со свастикой пошить. А что такого - страны тоже нет, а разница невелика
15:00
gorantoniy
И флаг с серпом и молотом в руках на финише!
14:04
gorantoniy
Отличная идея! Поддерживаю!
13:25