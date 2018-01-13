"Пускай соперники дрожат и боятся". Эдгард Запашный предложил написать на форме олимпийцев из России "СССР"

Народный артист России Эдгард Запашный в своем Инстаграме выступил с предложением написать на форме российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, аббревиатуру "СССР". По словам известного дрессировщика, больше чем современную Россию, другие страны боялись только Советского Союза.

- Меня, как и многих из вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом и непонятно, что будет на форме написано, – сказал Запашный. – А мое предложение заключается вот в чем – давайте напишем "СССР". Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского союза. И, самое главное, что больше, чем современную Россию, в цивилизации боялись только Советского союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся. Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью "СССР" и разорвут там всех нафиг. А?!

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

Игры в Корее пройдут с 9 по 25 февраля.