Просвирнова назвала правила МОК дикостью, опубликовав фото с российским флагом

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова опубликовала пост о правилах Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут применяться к олимпийским атлетам из России (ОАР) во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенхчане. Спортсменка сообщила, что принимает их, но назвала такие ограничения дикостью.
- Я олимпийский атлет из России. Но мне нельзя называть себя русской, - написала Просвирнова в Инстаграме. - Я могу носить этот свитшот, только если никто его не видит. Но я не могу лайкать или публиковать фотографии с российским флагом в социальных сетях. Я понимаю и буду уважать эти правила во время Олимпийских игр. Даже если считаю, что это дикость.
Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
I am Olympic Athlete from Russia. But I am not allowed to call myself Russian. I can wear this sweatshirt if no one can see it. But I can’t like or post pictures with Russian flag on social media. I understood and will respect all the rules during entire Olympic Games! Even if I think it’s wild tho.
За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России // 169 надежд России //
Четыре золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане
Mao11
Если бы это была дикость, то вы бы не приняли подобные требования и уж тем более не уважали их.
08:58
DmitrySamara
Если считаешь эти правила дикими, то зачем их уважаешь, Софья? Нельзя быть немножко беременной. Либо ты принимаешь правила игры или не играешь в эти игры.
07:49
alex160554
"мне нельзя называть себя русской, - написала Просвирнова в Инстаграме." Да, нельзя! Россиянкой - можно.
03:11
SMSPAR
как в фильме "Девчата"... "и сами собой в штабеля укладываются".... позорище. "Я понимаю и буду уважать эти правила во время Олимпийских игр. Даже если считаю, что это дикость." ...... ура, как это вообще, понять можно?
01:16
coxo
за английский двойка за содержание тоже выступит плохо,если позволят
00:29
За Россию без допинга!
Минус еще одна
23:30 29 января
rusfed 2.0
Гонору-то сколько ) Примерно так же наши в недалеком прошлом относились к антидопинговым правилам ) На понт берут )
22:47 29 января
redgy
Удачи в Корее!
22:47 29 января