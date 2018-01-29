22:27 29 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Просвирнова назвала правила МОК дикостью, опубликовав фото с российским флагом

Софья Просвирнова опубликовала фото и поставила его аватаркой своей страницы. Фото instagram.com/sofia_prosvirnova/ Пост Софьи Просвирновой.
Софья Просвирнова опубликовала фото и поставила его аватаркой своей страницы. Фото instagram.com/sofia_prosvirnova/
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Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова опубликовала пост о правилах Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут применяться к олимпийским атлетам из России (ОАР) во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенхчане. Спортсменка сообщила, что принимает их, но назвала такие ограничения дикостью.

- Я олимпийский атлет из России. Но мне нельзя называть себя русской, - написала Просвирнова в Инстаграме. - Я могу носить этот свитшот, только если никто его не видит. Но я не могу лайкать или публиковать фотографии с российским флагом в социальных сетях. Я понимаю и буду уважать эти правила во время Олимпийских игр. Даже если считаю, что это дикость.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России // 169 надежд России // 
Четыре золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Mao11

Если бы это была дикость, то вы бы не приняли подобные требования и уж тем более не уважали их.

08:58

DmitrySamara

Если считаешь эти правила дикими, то зачем их уважаешь, Софья? Нельзя быть немножко беременной. Либо ты принимаешь правила игры или не играешь в эти игры.

07:49

alex160554

"мне нельзя называть себя русской, - написала Просвирнова в Инстаграме." Да, нельзя! Россиянкой - можно.

03:11

SMSPAR

как в фильме "Девчата"... "и сами собой в штабеля укладываются".... позорище. "Я понимаю и буду уважать эти правила во время Олимпийских игр. Даже если считаю, что это дикость." ...... ура, как это вообще, понять можно?

01:16

coxo

за английский двойка за содержание тоже выступит плохо,если позволят

00:29

За Россию без допинга!

Минус еще одна

23:30 29 января

rusfed 2.0

Гонору-то сколько ) Примерно так же наши в недалеком прошлом относились к антидопинговым правилам ) На понт берут )

22:47 29 января

redgy

Удачи в Корее!

22:47 29 января