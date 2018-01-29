Просвирнова назвала правила МОК дикостью, опубликовав фото с российским флагом

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова опубликовала пост о правилах Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут применяться к олимпийским атлетам из России (ОАР) во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенхчане. Спортсменка сообщила, что принимает их, но назвала такие ограничения дикостью.

- Я олимпийский атлет из России. Но мне нельзя называть себя русской, - написала Просвирнова в Инстаграме. - Я могу носить этот свитшот, только если никто его не видит. Но я не могу лайкать или публиковать фотографии с российским флагом в социальных сетях. Я понимаю и буду уважать эти правила во время Олимпийских игр. Даже если считаю, что это дикость.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России // 169 надежд России //

Четыре золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане