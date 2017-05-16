Продажа билетов на Олимпиаду снизится на 40 процентов без игроков НХЛ

Глава организационного комитета Игр в Пхенчхане Ли Хи-Биом отметил, что в отношении игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года все еще может измениться. Однако, по его словам, без них продажи билетов будут существенно ниже.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане.

– Если НХЛ не приедет, то продажи билетов просядут. Процентов на 40. Но я бы не сказал, что это большая проблема. Так или иначе, Фазель говорил мне, что все еще может измениться. Он продолжает бороться за то, чтобы энхаэловцы приехали, и считает, что это реально. Хотя он все равно готовит различные сценарии. (Игорь ЕРОНКО)