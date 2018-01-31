Призовые соревнований для отстраненных от Олимпиады-2018 россиян будут приравнены к олимпийским

Президент России Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для спортсменов, не попавших на Игры-2018 в Пхенчхане, и обеспечить премирование победителей этих соревнований на уровне не менее "олимпийских премий".

- Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин также поручил проработать вопрос по проведению рекламной компании этих соревнований. При этом Песков отметил, что пока не принято решений о сроках проведения соревнований, а также о том предполагается ли участие в них иностранных спортсменов.

От правительства России победители Олимпиады-2018 получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.

"Вы - наш капитан". Российские олимпийцы у Путина