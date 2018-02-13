Причины недопуска 47 россиян будут опубликованы в индивидуальном порядке

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб поддержал трехкратного олимпийского чемпиона биатлониста Мартена Фуркада, который призвал обнародовать причины недопуска 47 россиян на Олимпиаду-2018. По его словам, в мотивировочной части решения, которая будет представлена в ближайшее время, будут перечислены доказательства, которые использовал Международный олимпийский комитет (МОК).

- По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении, - цитирует RT Риба. - Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать.

Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

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