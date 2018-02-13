Причины недопуска 47 россиян будут опубликованы в индивидуальном порядке

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб поддержал трехкратного олимпийского чемпиона биатлониста Мартена Фуркада, который призвал обнародовать причины недопуска 47 россиян на Олимпиаду-2018. По его словам, в мотивировочной части решения, которая будет представлена в ближайшее время, будут перечислены доказательства, которые использовал Международный олимпийский комитет (МОК).
- По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении, - цитирует RT Риба. - Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать.
Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий.
Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/480604-rib-cas-reshenia-furkad
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
Bask71
Олимпиада это часть войны против России. А фармакология присутствует во всех странах и видах спорта. Для этого ВАДА и забрали все пробы, со всех соревнований себе. Делается анализ, что употребляют в России и что на Западе. Российские препараты объявляют допингом, а западные - благом... Не надо быть пророком, чтобы понять почему Нойнер сошла на пике карьеры, молодая. Почему Фуркад не устаёт, НИКОГДА. Почему норвежцы бегут, как сумасшедшие. Весь мир употребляет допинг, который не внесли в списки ВАДА!!!!!
11:49
Al Rains
Да это всё уже не так важно...(щас обсосут и выдадут))) они теперь вне политики...(ха ха ха)...уже испортили всё, что могли, и хотят добавить...я бы вообще отключил новости про POLIMPIC ILL GAMES и видео это ваше вылезающее...только расстраивать людей...(крысы эти пиндосские они ведь для всех россиян этого хотели, а сэ потакает )
11:44
rusfed 2.0
Нет, в этом списке уже есть такие, которые ни Сочи, ни к Родченкову никакого отношения определенно не имели. Букин, например
11:40
Kisusha
Их дела все-таки индивидуально тоже рассмотрели? Теперь интересно, что там есть. Наверняка что-нибудь безобидное типа одного пропущенного внесоревновательного допинг-контроля я думаю их фамилии в списках тех, кто сдавал Родченкову чистую мочу задолго до ОИ. И в анализах в сочи повышенное соержание солей. При этом совершенно необязательно, что в убранных анализах был допинг, как у нас любят расшибающие лоб чиновники лучше подстраховаться. Так что Шипулину и ко надо винить во всем чиновников вплоть до мутко и путина, а они вместо этого вступают в пут интим.
11:29
xcb
Фуркад наделал в штаны перед ОИ... А сейчас отпустило... и из него полезло... ну то, что в штанах было...
11:21
rusfed 2.0
Их дела все-таки индивидуально тоже рассмотрели? Теперь интересно, что там есть. Наверняка что-нибудь безобидное типа одного пропущенного внесоревновательного допинг-контроля
11:15
b@silio
Везде эта лягушачья больная астмой морда лезет!
11:09