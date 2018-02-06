20:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Причины иска россиян к МОК - невыполнение вердикта CAS и ущерб репутации

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Причинами нового иска российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) стали невыполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, речь идет об ущербе репутации, карьере, нарушении прав атлетов, злоупотреблении МОК своей монопольной позицией.

 
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"В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил 3 критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией", – говорится в тексте заявления одной из юридических компаний, которое цитирует "Р-Спорт". 

Напомним, что CAS 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр и аннулировании результатов с Игр в Сочи. ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 13 спортсменам и 2 тренерам, из данных 28 россиян, но 5 февраля получил отказ.

В списке - Александр ЛегковЕвгений БеловМаксим ВылегжанинАлександр БессмертныхЕвгения ШаповаловНаталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр ТретьяковЕлена НикитинаМария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр РумянцевАртем КузнецовОльга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба – сани).

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180206/1132110093.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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skalnyi

поздно начали с исками, теперь надо идти до победного

21:32