Причины иска россиян к МОК - невыполнение вердикта CAS и ущерб репутации

Причинами нового иска российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) стали невыполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, речь идет об ущербе репутации, карьере, нарушении прав атлетов, злоупотреблении МОК своей монопольной позицией.
"В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил 3 критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией", – говорится в тексте заявления одной из юридических компаний, которое цитирует "Р-Спорт".
Напомним, что CAS 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр и аннулировании результатов с Игр в Сочи. ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 13 спортсменам и 2 тренерам, из данных 28 россиян, но 5 февраля получил отказ.
В списке - Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалов, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба – сани).
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180206/1132110093.html
skalnyi
поздно начали с исками, теперь надо идти до победного
21:32