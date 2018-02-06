Причины иска россиян к МОК - невыполнение вердикта CAS и ущерб репутации

Причинами нового иска российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) стали невыполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, речь идет об ущербе репутации, карьере, нарушении прав атлетов, злоупотреблении МОК своей монопольной позицией.

"В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. (исполком МОК одобрил 3 критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией", – говорится в тексте заявления одной из юридических компаний, которое цитирует "Р-Спорт".

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