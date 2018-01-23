Причина, по которой российских спортсменов могут не пускать на Олимпиаду

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчахане даже под флагом МОК. Как стало известно, в списке – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым. Обновляемый список – здесь.

При этом комиссия МОК по допуску российской команды пока не озвучила ни одной вычеркнутой из российской заявки фамилии. Более того, во время вчерашнего визита в Москву представителей комиссии по допуску во главе с заместителем гендиректора МОК Пера Миро, мы так и не получили внятных объяснений, почему лидеры российской команды, не фигурирующие в докладе Макларена и не дисквалифицированные комиссией Освальда, не могут поехать в Пхенчхан. Единственная сущестсвующая на данный момент адекватная версия – их фамилии есть в похищенной базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА.

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