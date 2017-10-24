Президент МОК Канады призвал временно отстранить Россию от Олимпийских игр

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Триша Смит уверена в необходимости временного отстранения России от участия в Олимпийских играх. По ее мнению, данное решение позволит обеспечить чистоту Игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Мы признаем и приветствуем работу, которую проводит МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом для расследования данного вопроса, – приводит Insidethegames слова Смит. – Но она обстоятельна и для ее проведения требуется время.

Если выводы комиссии не приближаются, мы просим принять меры безопасности, в том числе в виде приостановления, чтобы обеспечить целостность Олимпийских игр.

Напомним, в сентябре на сессии МОК в Лиме комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады. Комиссия Шмида проводит детальный анализ доклада Макларена и приложенных к нему документов. Также она будет во многом исходить из выводов комиссии Освальда, которая изучает следы вскрытия на пробирках российских олимпийцев в Сочи. Свои выводы Шмид обещал представить "до начала Олимпийских игр в Пхенчхане".