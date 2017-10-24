Президент МОК Канады призвал временно отстранить Россию от Олимпийских игр

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Триша Смит уверена в необходимости временного отстранения России от участия в Олимпийских играх. По ее мнению, данное решение позволит обеспечить чистоту Игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
– Мы признаем и приветствуем работу, которую проводит МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом для расследования данного вопроса, – приводит Insidethegames слова Смит. – Но она обстоятельна и для ее проведения требуется время.
Если выводы комиссии не приближаются, мы просим принять меры безопасности, в том числе в виде приостановления, чтобы обеспечить целостность Олимпийских игр.
Напомним, в сентябре на сессии МОК в Лиме комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады. Комиссия Шмида проводит детальный анализ доклада Макларена и приложенных к нему документов. Также она будет во многом исходить из выводов комиссии Освальда, которая изучает следы вскрытия на пробирках российских олимпийцев в Сочи. Свои выводы Шмид обещал представить "до начала Олимпийских игр в Пхенчхане".
sawrtre
подстилка американская...вас бы на допинг проверить...обожрались его там его по терапевтическим разрешениям.....твари
13:43
Крым наш!
Призываю нашего президента избавить мир от Канады. Временно, не временно - как получится. Может лет через 500 заселят это место, правда, название можно и поменять.
13:33
pustot+
ктокто?? какнада?? придаток омериги
13:20
rakoviva
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
13:11
DMaster
Самый действенный способ обеспечить чистоту игр - не проводить их вообще. Да, спортивные олигархи потеряют кучу бабла, зато точно никакого допинга.
12:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
педофилы пархатые.
12:58
avlaq
Что ни дама, то полный...
12:55
Пух
Собака лает, караван идёт
12:54