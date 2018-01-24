Поздняков будет руководителем российской делегации на Играх

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков станет руководителем делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане.
- Поздняков уже согласован в качестве руководителя делегации команды в Пхенчхане, - цитирует ТАСС Мутко.
Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.
Напомним, российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.
ALEKS49
Вот, вот. На ОИ поедут три калеки, руководителей и сопровождающих будет 33 человека. Пожиратели бюджетных денег, которых на Западе в упор не видят а если и видят, то за людей не считают. Ку-ку господин Поздняков.
16:41
ЛокоМотив
спортсменам ваще не надо ходить на парады,ни на открытие,ни на закрытие,пусть поздняк с жучком вдвоем идут,поздняк руководителем ,а жучок с белым флагом,вот умора будет,хоть поржем всем миром
15:27
veterok1969
вот уж действительно дебилизм такой бесспредел и унижение вообще на фиг бойкотировать а они делегации
14:42
Деметр
Стас,саблю бери с собой.
14:33
LOKO-L68
Ах вот почему он не хочет бойкотировать ои....он большой начальник. Карьеру делает
14:19
zyzx
Не,ну они не пробиваемые,сидят в чане с мочой,у каждого шапка из г-на на голове размером с Эверест....а они все едут....
14:07
kolos249
Спортивный Власов! С белым флагом в руках будет органично смотреться.
14:04