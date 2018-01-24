Поздняков будет руководителем российской делегации на Играх

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков станет руководителем делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане.

- Поздняков уже согласован в качестве руководителя делегации команды в Пхенчхане, - цитирует ТАСС Мутко.

Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Напомним, российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.



