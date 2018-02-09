Посол России в Корее: "Открытие дома спорта доказало, как много людей готовы поддерживать Россию"

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин отметил, что российский Дом спорта в Пхенчхане помогаем сохранить позитивную атмосферу на Олимпиаде-2018. Напомним, что Дом спорта, организованный Фондом поддержки олимпийцев России, открыт в столице Игр вместо Русского дома.

- Открытие дома спорта в очередной раз доказало, как много людей готовы поддерживать Россию, в том числе корейцы. Важно поддерживать позитивную атмосферу, - отметил Тимонин.

Напомним, в декабре 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 смогли отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение. (Дмитрий СИМОНОВ)

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