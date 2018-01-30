Посол РФ поблагодарил Корею за поддержку российских олимпийцев

Посол РФ в Сеуле Александр Тимонин поблагодарил Корею за поддержку российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2018. Во вторник он встретился с организаторами концерта в честь Игр в Пхенчхане.

- Очень рад тому, что такое мероприятие организовано, и благодарен за приглашение на него представителей посольства РФ. В этом мы видим поддержку российской олимпийской команды со стороны Кореи, со стороны наших корейских друзей, - цитирует ТАСС Тимонина. - Несмотря на попытки международных спортивных чиновников, наши спортсмены все-таки приедут в Пхенчхан, продемонстрируют свое высокое мастерство, силу и мощь российского спорта и сделают все, чтобы достичь высоких результатов и порадовать как наших болельщиков, так и тех в Корее, кто знает и уважает российский спорт.

Он добавил, что решение Международного олимпийского комитета о выступлении команды РФ в нейтральном статусе "несправедливо по отношению к российским атлетам, потому что большинство из них никогда не употребляло допинг".