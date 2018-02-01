Последние спортсмены из КНДР прибыли в Олимпийскую деревню в Пхенчхане

Последние атлеты из КНДР прибыли в Олимпийскую деревню в Пхенчхане, сообщает пресс-служба МОК. В Корею приехали десять спортсменов: два фигуриста, два шорт-трекиста, трое лыжников и трое горнолыжников.
Напомним, что в начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Затем представители Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.
Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет 9 с по 25 февраля.
Athletes from the Democratic People’s Republic of Korea arrive in the PyeongChang 2018 Olympic Village https://t.co/jm25g4Z63m @PyeongChang2018 @Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/IYFCuhYWzm– IOC MEDIA (@iocmedia) 1 февраля 2018 г.