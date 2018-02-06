Полуголая девушка провела акцию протеста в Пхенчхане (18+)

Активистка борющейся за права животных организации PETA провела акцию протеста в Пхенчхане. Эшли Фруно, надев лишь нижнее белье, туфли, перчатки и шапку, рассказывала журналистам, освещающим Олимпиаду-2018, о жестоком обращении с животными и протестовала против использования натурального меха.
Акция длилась около 15 минут, все это время девушка оставалась в нижнем белье, несмотря на температуру -16 градусов.
🐰 Une militante de @PETA uniquement vêtue de sous-vêtements et d’oreilles de lapin manifeste contre l’utilisation de fourrure de lapin à Pyeongchang pic.twitter.com/8XQzioBJcP– FRANCE 24 Français (@France24_fr) 6 февраля 2018 г.
П_о_в_а_р
Держаться, друзья. Я тоже зашёл на ветку только ради 18+. СЭ ответит!!! за наши измотанные нервия.
02:22
shpasic
Тропическая гемангиома Мовсисяна, откуда 3+? не больше 2.
00:29
Тропическая гемангиома Мовсисяна
тут скорее 3+ )))
00:25
konklop
Ничего, что не должны видеть дети, тут нет
00:13
Храбрец*
Мне вот интересно... ЗА ЧТО здесь эта возрастная категория??! На девице одежды больше, чем на обычном пляже или в бассейне. КТО это в С-Э такой "сдвинутый моралист", интересно?
23:54 6 февраля
AndruFka
Как говорится, тема сисек не раскрыта
23:51 6 февраля
Bibigon2000
под допингом?
23:40 6 февраля