Полуголая девушка провела акцию протеста в Пхенчхане (18+)

Активистка борющейся за права животных организации PETA провела акцию протеста в Пхенчхане. Эшли Фруно, надев лишь нижнее белье, туфли, перчатки и шапку, рассказывала журналистам, освещающим Олимпиаду-2018, о жестоком обращении с животными и протестовала против использования натурального меха.

Акция длилась около 15 минут, все это время девушка оставалась в нижнем белье, несмотря на температуру -16 градусов.