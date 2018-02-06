23:30 6 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Полуголая девушка провела акцию протеста в Пхенчхане (18+)

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Активистка борющейся за права животных организации PETA провела акцию протеста в Пхенчхане. Эшли Фруно, надев лишь нижнее белье, туфли, перчатки и шапку, рассказывала журналистам, освещающим Олимпиаду-2018, о жестоком обращении с животными и протестовала против использования натурального меха. 

Акция длилась около 15 минут, все это время девушка оставалась в нижнем белье, несмотря на температуру -16 градусов.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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П_о_в_а_р

Держаться, друзья. Я тоже зашёл на ветку только ради 18+. СЭ ответит!!! за наши измотанные нервия.

02:22

shpasic

Тропическая гемангиома Мовсисяна, откуда 3+? не больше 2.

00:29

Тропическая гемангиома Мовсисяна

тут скорее 3+ )))

00:25

konklop

Ничего, что не должны видеть дети, тут нет

00:13

Храбрец*

Мне вот интересно... ЗА ЧТО здесь эта возрастная категория??! На девице одежды больше, чем на обычном пляже или в бассейне. КТО это в С-Э такой "сдвинутый моралист", интересно?

23:54 6 февраля

AndruFka

Как говорится, тема сисек не раскрыта

23:51 6 февраля

Bibigon2000

под допингом?

23:40 6 февраля