Подтверждены 32 случая заболевания норовирусной инфекцией на Олимпиаде в Пхенчхане

Оргкомитет Олимпийских игр-2018 подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхенчхане, сообщает ТАСС. Все заболевшие в данный момент находятся на карантине после того, как получили необходимое лечение.

21 человек из 32 заразился вирусом в молодежном центре, а не в Олимпийской деревне. Остальные 11 человек (восемькорейцев и три иностранца) жили в других местах.

В данный момент проводится эпидемиологическое обследование для выявления источника возбудителя инфекции. Также проводится проверка водопроводной воды, персонала, готовящего еду, и самих продуктов. Ранее была проведена проверка воды, используемой для приготовления еды и для общего потребления. Результаты на норовирус оказались отрицательными.